Букмекерская контора приняла решение по выплатам после скандального правила во Франции

Букмекерская контора Betclic согласилась выплатить весь выигрыш по ставкам на Кубок Франции, несмотря на изначальное желание этого не делать. Об этом информирует Liberation.

Напомним, ранее Французская баскетбольная федерация (FFBB) приняла решение вернуть правило, согласно которому командам из низших дивизионов предоставляется фора в очках перед началом матча. Чем ниже дивизион, тем больше очков они получают.

В результате некоторые любители делать ставки на тоталы команд в первых четвертях смогли хорошо обогатиться. В Betclic считали ситуацию несправедливой и даже хотели обратиться в суд. Но до него дело так и не дошло. Компания согласилась произвести все выплаты.

Тьерри Анри и Жерар Пике сыграли один на один в баскетбол: