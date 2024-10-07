Саванна Джеймс отреагировала на дебют своего мужа вместе с сыном на площадке

38-летняя Саванна Джеймс, жена четырёхкратного чемпиона и звезды НБА Леброна Джеймса, а также мама Бронни Джеймса, отреагировала на совместное появление на площадке в составе «Лейкерс» своего мужа и сына.

«Я смотрела МНОГО баскетбола… Это чувство настолько особенное», — написала Саванна на своей странице в социальных сетях.

В ночь на 7 октября Бронии и Леброн Джеймсы приняли совместное участие в предсезонной игре «Лос-Анджелес Лейкерс» с командой «Финикс Санз».

Леброн Джеймс, проводивший свой первый предсезонный матч, набрал 19 очков. На счету его сына Бронни — 0 очков, три фола и четыре потери.