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Саванна Джеймс отреагировала на дебют своего мужа вместе с сыном на площадке

Саванна Джеймс отреагировала на дебют своего мужа вместе с сыном на площадке
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38-летняя Саванна Джеймс, жена четырёхкратного чемпиона и звезды НБА Леброна Джеймса, а также мама Бронни Джеймса, отреагировала на совместное появление на площадке в составе «Лейкерс» своего мужа и сына.

«Я смотрела МНОГО баскетбола… Это чувство настолько особенное», — написала Саванна на своей странице в социальных сетях.

В ночь на 7 октября Бронии и Леброн Джеймсы приняли совместное участие в предсезонной игре «Лос-Анджелес Лейкерс» с командой «Финикс Санз».

НБА — предсезонные матчи
07 октября 2024, понедельник. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
114 : 118
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 19, Дэвис - 17, Расселл - 14, Хатимура - 13, Кристи - 12, Худ-Скифино - 9, Ривз - 9, Knecht - 7, Винсент - 6, Хэйс - 5, Реддиш - 3, Вандербилт, James, Колоко, Каслтон, Льюис, Гудвин, Вуд, Olivari, Келли, Traore
Финикс Санз: Окоги - 15, Букер - 12, Ighodaro - 12, Гиллеспи - 12, Бил - 11, Ли - 10, Dunn - 9, Джонс - 9, Аллен - 7, Дюрант - 6, Камински - 5, Пламли - 4, Моррис - 4, О'Нил - 2, Бол, Вашингтон Мл., Bridges, Wood, Нуркич, Дьяките

Леброн Джеймс, проводивший свой первый предсезонный матч, набрал 19 очков. На счету его сына Бронни — 0 очков, три фола и четыре потери.

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