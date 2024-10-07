Чемпион НБА: Ди Уэйд с самого начала не был таким же талантливым, как Энтони Эдвардс

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2006 года в составе клуба «Майами Хит» Джейсон Уильямс объяснил, в чём заключается разница между Дуэйном Уэйдом и Энтони Эдвардсом.

«Энтони Эдвардс был великолепен [на площадке] всю жизнь. Он был самим собой и ему не надо говорить: «Мне надо поработать над этим броском или над своим дриблингом».

Дуэйн Уэйд, в свою очередь, каждое лето усердно тренировался в спортзале. Он с самого начала не был таким же талантливым, как Энтони. И мне удаётся часто видеть Трэйси Макгрэди. Кажется, что ему и Энтони всё даётся легко [на площадке].

Обычный человек может даже подумать: «Если бы эти парни хотя бы попытались стать более совершенными, то могли бы добиться этого», — приводит слова Джейсона портал The Sports Rush.