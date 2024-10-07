Павел Астахов: «Химки» нацелены как минимум на финал Суперлиги

Генеральный директор баскетбольного клуба «Химки» Павел Астахов поделился ожиданиями от предстоящего сезона Суперлиги. Новый чемпионат стартует 7 октября.

«В межсезонье мы приняли решение значительно обновить состав, поэтому осознаём, что для построения команды понадобится время. При этом больших задач с нас никто не снимает, мы нацелены как минимум на финал. Довольны тем, как провели трансферную кампанию, в предсезонных играх уже видели, как команда находит взаимопонимание. Конкуренция в этом сезоне ожидается высокой, наши прямые конкуренты также усилились. Но мы уверены в нашей команде и в нашем тренерском штабе», — сказал Астахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

В минувшем сезоне «Химки» дошли до финала Суперлиги, в котором уступили «Динамо» из Владивостока.