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Тренер «Лейкерс» Редик объяснил, почему решил выпустить Бронни Джеймса вместе с Леброном

Тренер «Лейкерс» Редик объяснил, почему решил выпустить Бронни Джеймса вместе с Леброном
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик объяснил, почему решил выпустить новичка команды Бронни Джеймса на площадку вместе с его звёздным отцом Леброном Джеймсом.

«Я думал, что с ротацией и ситуацией в игре всё в порядке… Это был момент, когда, думаю, у нас были некоторые проблемы с нашим переходом из защиты в атаку. Поэтому просто хотел дать им возможность выступить вместе в предсезонке. Судя по ходу игры и тому, как мы реализовали схемы замен в первой предсезонной встрече, это явно было подходящим временем дать им этот момент», — приводит слова Редика издание Fadeaway World.

Дебют первого в истории НБА дуэта отца и сына — Леброна и Бронни Джеймсов — произошёл во время предсезонной встречи «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Финикс Санз». На счету Леброна 19 очков, Бронни набрал 0.

НБА — предсезонные матчи
07 октября 2024, понедельник. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
114 : 118
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 19, Дэвис - 17, Расселл - 14, Хатимура - 13, Кристи - 12, Худ-Скифино - 9, Ривз - 9, Knecht - 7, Винсент - 6, Хэйс - 5, Реддиш - 3, Вандербилт, James, Колоко, Каслтон, Льюис, Гудвин, Вуд, Olivari, Келли, Traore
Финикс Санз: Окоги - 15, Букер - 12, Ighodaro - 12, Гиллеспи - 12, Бил - 11, Ли - 10, Dunn - 9, Джонс - 9, Аллен - 7, Дюрант - 6, Камински - 5, Пламли - 4, Моррис - 4, О'Нил - 2, Бол, Вашингтон Мл., Bridges, Wood, Нуркич, Дьяките

Ранее жена Леброна Саванна Джеймс описала свои эмоции во время матча.

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