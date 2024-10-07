Тренер «Лейкерс» Редик объяснил, почему решил выпустить Бронни Джеймса вместе с Леброном

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик объяснил, почему решил выпустить новичка команды Бронни Джеймса на площадку вместе с его звёздным отцом Леброном Джеймсом.

«Я думал, что с ротацией и ситуацией в игре всё в порядке… Это был момент, когда, думаю, у нас были некоторые проблемы с нашим переходом из защиты в атаку. Поэтому просто хотел дать им возможность выступить вместе в предсезонке. Судя по ходу игры и тому, как мы реализовали схемы замен в первой предсезонной встрече, это явно было подходящим временем дать им этот момент», — приводит слова Редика издание Fadeaway World.

Дебют первого в истории НБА дуэта отца и сына — Леброна и Бронни Джеймсов — произошёл во время предсезонной встречи «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Финикс Санз». На счету Леброна 19 очков, Бронни набрал 0.

Ранее жена Леброна Саванна Джеймс описала свои эмоции во время матча.