Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Хоккеист СКА Кузнецов: хочу пожелать фанатам БК «Зенит», чтобы им пивко вернули на трибуны

Хоккеист СКА Кузнецов: хочу пожелать фанатам БК «Зенит», чтобы им пивко вернули на трибуны
Комментарии

32-летний российский хоккеист, нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал, что пожелал бы болельщикам баскетбольного клуба «Зенит».

— Что бы вы пожелали болельщикам «Зенита»?
— А, я уже пожелал — билеты подешевле и пивко вернуть на трибуны (смеётся), — сказал Кузнецов в интервью пресс-службе «Зенита».

Напомним, в последней игре, которая состоялась 6 октября в Санкт-Петербурге, сине-бело-голубые встречались с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Матч завершился со счётом 83:76 (17:15, 15:19, 23:20, 28:22) в пользу «Локо».

В составе «Зенита» самым результативным игроком стал защитник Ксавьер Мун. Он набрал 26 очков, сделал четыре подбора и одну передачу.

Материалы по теме
Евгений Кузнецов высказался о построении командной химии в СКА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android