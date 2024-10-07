Хоккеист СКА Кузнецов: хочу пожелать фанатам БК «Зенит», чтобы им пивко вернули на трибуны

32-летний российский хоккеист, нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал, что пожелал бы болельщикам баскетбольного клуба «Зенит».

— Что бы вы пожелали болельщикам «Зенита»?

— А, я уже пожелал — билеты подешевле и пивко вернуть на трибуны (смеётся), — сказал Кузнецов в интервью пресс-службе «Зенита».

Напомним, в последней игре, которая состоялась 6 октября в Санкт-Петербурге, сине-бело-голубые встречались с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Матч завершился со счётом 83:76 (17:15, 15:19, 23:20, 28:22) в пользу «Локо».

В составе «Зенита» самым результативным игроком стал защитник Ксавьер Мун. Он набрал 26 очков, сделал четыре подбора и одну передачу.