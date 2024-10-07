Понкрашов: Владивосток заслуживает команду в Единой лиге

Чемпион Европы и бронзовый призёр Олимпиады, а ныне защитник «Динамо» из Владивостока Антон Понкрашов поделился ожиданиями от предстоящего сезона Суперлиги. Новый чемпионат стартует 7 октября.

«У меня большие ожидания от сезона, мы здорово подготовились. У нас был хороший турнир в Китае, несколько матчей с командами из Лиги ВТБ. Во Владивостоке очень любят баскетбол, очевидно, что город заслуживает команду в Единой лиге. Но сейчас мы об этом не думаем, наша задача — хорошо играть. У нас отличный состав, почти со всеми я так или иначе пересекался в своей жизни. Мы с удовольствием проводим время вместе. Безусловно, одним из главных соперников для нас станут «Химки». У Ревды всегда хороший состав, да и в целом много команд есть в Суперлиге, которые могут преподнести сюрприз. Желаю всем болельщикам «Динамо» хорошего сезона, а всем игрокам — пройти его без травм», — сказал Понкрашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

В минувшем сезоне приморское «Динамо» стало победителем Суперлиги, переиграв в финале подмосковные «Химки».