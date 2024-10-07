Чемпион НБА назвал рекорд Леброна Джеймса, который будет побит

Бывший форвард Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион североамериканской лиги 2017 года в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Мэтт Барнс ответил, чей рекорд вероятнее побить — достижение Леброна Джеймса по количеству набранных очков или Джона Стоктона по количеству передач.

«Думаю, что наиболее вероятно будет побит рекорд Леброна, который прямо сейчас недостижим, поскольку мяч движется не так резво и часто, как раньше. Ушла эпоха разыгрывающих защитников. Больше нет игроков, похожих на Криса Пола, Стива Нэша, Джона Стоктона или Мэджика Джонсона, которые давали пространство своим товарищам по команде.

Теперь мы наблюдаем за защитниками, которые сами набирают очки. Если и есть какой-то рекорд, который будет побит, то это был бы показатель по общему количеству набранных очков», — приводит слова Барнса портал Fadeaway World.