Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Звезда «Лейкерс» оценил выступления Бронни Джеймса на предсезонных играх

Звезда «Лейкерс» оценил выступления Бронни Джеймса на предсезонных играх
Аудио-версия:
Комментарии

31-летний звёздный баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис, являющийся чемпионом НБА в составе «озёрников», прокомментировал игру 19-летнего новичка организации Бронни Джеймса в предсезонных матчах после поражения клубу «Финикс Санз».

«Он жёсткий. Очевидно, что Бронни настроен на качественную оборону. У него несколько отличных блоков в первой игре. У Бронни отличная физическая подготовка, он хорош при заслонах. Хорошо владеет руками и качественно перехватывает мяч.

Но он также всё ещё учится, ведь он новичок. Бронни пытается во всём разобраться, поэтому мы должны это осознать. Он все еще новичок. В лиге другой стиль баскетбола. Но мне нравится то, что я вижу от него на обоих концах площадки, особенно в защите», — приводит слова Дэвиса издание Fadeaway World.

Ранее мама Бронни Саванна Джеймс описала свои эмоции от появления сына на площадке вместе с его отцом — Леброном Джеймсом.

Материалы по теме
Саванна Джеймс отреагировала на дебют своего мужа вместе с сыном на площадке
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android