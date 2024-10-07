Звезда «Лейкерс» оценил выступления Бронни Джеймса на предсезонных играх

31-летний звёздный баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис, являющийся чемпионом НБА в составе «озёрников», прокомментировал игру 19-летнего новичка организации Бронни Джеймса в предсезонных матчах после поражения клубу «Финикс Санз».

«Он жёсткий. Очевидно, что Бронни настроен на качественную оборону. У него несколько отличных блоков в первой игре. У Бронни отличная физическая подготовка, он хорош при заслонах. Хорошо владеет руками и качественно перехватывает мяч.

Но он также всё ещё учится, ведь он новичок. Бронни пытается во всём разобраться, поэтому мы должны это осознать. Он все еще новичок. В лиге другой стиль баскетбола. Но мне нравится то, что я вижу от него на обоих концах площадки, особенно в защите», — приводит слова Дэвиса издание Fadeaway World.

Ранее мама Бронни Саванна Джеймс описала свои эмоции от появления сына на площадке вместе с его отцом — Леброном Джеймсом.