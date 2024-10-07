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Стивен Эй Смит: я возмущён циниками. Леброн заслужил право играть в «Лейкерс» с сыном

Стивен Эй Смит: я возмущён циниками. Леброн заслужил право играть в «Лейкерс» с сыном
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Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит ответил критикам лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, которые выразили недовольство тем, что тот играет в команде вместе со своим сыном Бронни.

«Я был очень возмущён циниками, которые выражали недовольство в адрес Леброна Джеймса, что он играет в одной команде с Бронни. Леброн заслужил право играть в «Лейкерс» вместе с Бронни. Если бы что-то подобное делал любой другой игрок, то мы бы тогда так не говорили», — приводит слова Эй Смита портал Clutch Points.

Ранее чемпион НБА назвал рекорд Леброна Джеймса, который будет побит.

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