Фанаты «Лейкерс» допустили курьёзную ошибку, перепутав Кристиана Вуда с Энтони Дэвисом

Ранним утром 7 октября на стадионе «Акрисур Арена» состоялся предсезонный матч между клубами НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Финикс Санз». Во время выхода игроков на разминку произошёл забавный инцидент, в ходе которого фанаты, сидящие на трибунах, перепутали игроков «Лейкерс» Кристиана Вуда и Энтони Дэвиса.

Поклонники скандировали имя Дэвиса, пока на арену выходил Вуд.

Матч закончился со счётом 118:114 в пользу «Санз». Дэвис набрал в игре 17 очков.

Во время матча случился исторический момент для НБА. На площадке сыграли отец и сын — Бронни и Леброн Джеймсы. Они стали первым таким дуэтом, который принял участие в игре североамериканской лиги.

Позже Дэвис оценил уровень игры Бронни за «озёрников».