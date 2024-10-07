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Фанаты «Лейкерс» допустили курьёзную ошибку, перепутав Кристиана Вуда с Энтони Дэвисом

Фанаты «Лейкерс» допустили курьёзную ошибку, перепутав Кристиана Вуда с Энтони Дэвисом
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Ранним утром 7 октября на стадионе «Акрисур Арена» состоялся предсезонный матч между клубами НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Финикс Санз». Во время выхода игроков на разминку произошёл забавный инцидент, в ходе которого фанаты, сидящие на трибунах, перепутали игроков «Лейкерс» Кристиана Вуда и Энтони Дэвиса.

Поклонники скандировали имя Дэвиса, пока на арену выходил Вуд.

НБА — предсезонные матчи
07 октября 2024, понедельник. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
114 : 118
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 19, Дэвис - 17, Расселл - 14, Хатимура - 13, Кристи - 12, Худ-Скифино - 9, Ривз - 9, Knecht - 7, Винсент - 6, Хэйс - 5, Реддиш - 3, Вандербилт, James, Колоко, Каслтон, Льюис, Гудвин, Вуд, Olivari, Келли, Traore
Финикс Санз: Окоги - 15, Букер - 12, Ighodaro - 12, Гиллеспи - 12, Бил - 11, Ли - 10, Dunn - 9, Джонс - 9, Аллен - 7, Дюрант - 6, Камински - 5, Пламли - 4, Моррис - 4, О'Нил - 2, Бол, Вашингтон Мл., Bridges, Wood, Нуркич, Дьяките

Матч закончился со счётом 118:114 в пользу «Санз». Дэвис набрал в игре 17 очков.

Во время матча случился исторический момент для НБА. На площадке сыграли отец и сын — Бронни и Леброн Джеймсы. Они стали первым таким дуэтом, который принял участие в игре североамериканской лиги.

Позже Дэвис оценил уровень игры Бронни за «озёрников».

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