«Это жульничество». Чемпион НБА — о возможном объединении Леброна и Карри в одной команде

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Иман Шамперт высказался резко против возможного объединения лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и разыгрывающего защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри в одной команде.

«В сборной США нам это нравилось, мы смеялись. Не делайте этого. Это не круто, это жульничество. Один-три пик-н-ролла с Леброном и Стефом. Удачи, ребята. Пожалуйста, боже, не делайте этого», — приводит слова Шамперта портал Hoopshype.

Напомним, Леброн Джеймс и Стефен Карри впервые вместе сыграли в составе национальной команды США на Олимпиаде в Париже. Американцы завоевали золотые медали, победив в финале французскую сборную.