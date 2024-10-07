Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Брат Стефена Карри, Ламело Болл и Лиллард выступили за введение четырёхочковой линии в НБА

Звёзды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — разыгрывающий «Милоуки Бакс» Дэмьен Лиллард, Ламело Болл и Сет Карри (оба из «Шарлотт Хорнетс») — высказались по поводу потенциального введения четырёхочковой линии в североамериканской лиге.

Девин Букер: Не знаю. Мне нравится, в каком состоянии находится игра.

Ламело Болл: Будь моя воля, я, наверное, добавил бы четырёхочковую линию.

Сет Карри: Я бы определённо добавил четырёхочковую линию.

Дэмьен Лиллард: Не отказался бы увидеть четырёхочковую линию в нашей лиге!

Напомним, летом 2024 года на Филиппинах помимо стандартной линии трёхочковых бросков появилась новая отметка, из-за которой можно забросить четырёхочковый. Линия расположена более чем в восьми метрах от кольца.