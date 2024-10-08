Зак Наталл объяснил успех «Пари НН» на старте нового сезона Единой лиги

Баскетболист «Пари НН» Зак Наталл высказался об удачном старте сезона для команды в рамках Единой лиги ВТБ.

«Наша защита — это наша сильная сторона. Мы показываем её качественно по всей площадке. Оказываем давление на соперников, заставляя их действовать быстро в нападении. Это наша сильная сторона — давление на мяч и противника. Также работаем над улучшением подбора в защите, чтобы не давать соперникам второй или третий шанс на атаку.

Каждая команда сосредоточена на различных аспектах игры. У некоторых команд есть выдающиеся ребаундеры, в то время как другие не оказывают давление на соперника по всей площадке и не демонстрируют активную защиту. Это наша особенность, и мы продолжаем над этим работать.

У других команд также есть свои задачи, и в этом заключается прелесть игры в команде, состоящей из 12-15 человек. Мы осознаём, что у нас есть конкретные аспекты, требующие внимания, и они могут отличаться от задач, над которыми работают другие команды», — сказал Наталл в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Американец стал игроком «Пари НН» минувшим летом. 24-летний баскетболист набирает 15,8 очка, делает 4,4 подбора, 2,4 передачи и 1,2 перехвата в среднем за матч.

Читайте полное интервью с Заком Наталлом на «Чемпионате».