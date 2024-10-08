Американский баскетболист Наталл: в России действительно много талантливых игроков

Защитник «Пари НН» Зак Наталл поделился мнением о российских баскетболистах.

«Здесь действительно играют отличные спортсмены. Баскетбол очень жёсткий и требует большой стойкости. Каждый игрок обладает своими уникальными навыками: кто-то является отличным плеймейкером, кто-то хорошо управляет темпом игры, кто-то превосходно подбирает, а кто-то отлично бросает.

Я считаю, что баскетбол — это мировая игра, в которой у каждого есть шанс стать хорошим игроком, так что особой разницы не существует. В России действительно много талантливых игроков!» — сказал Наталл в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Американец стал игроком «Пари НН» минувшим летом. 24-летний баскетболист набирает 15,8 очка, делает 4,4 подбора, 2,4 передачи и 1,2 перехвата в среднем за матч.

Читайте полное интервью с Заком Наталлом на «Чемпионате».