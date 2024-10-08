Зак Наталл высказался об игре Леброна Джеймса вместе с сыном Бронни за «Лейкерс»

Защитник «Пари НН» Зак Наталл поделился ожиданиями от предстоящего сезона «Лейкерс».

«Я фанат Леброна Джеймса, так что болею за любую команду, в которой он играет. Я хочу, чтобы Леброн выигрывал, он мой GOAT (величайший игрок в истории. — Прим. «Чемпионата»). Немного банально, правда? «Лейкерс» задрафтовали его сына Бронни, думаю, здорово, что Леброн играет со своим сыном, но я ещё не видел, как они играют.

Это будет сложный год, им нужно разобраться. Это НБА, это Леброн Джеймс, у них довольно сильная команда. Но лига становится всё лучше, сейчас появилось много других сильных команд, и молодые игроки всё больше развиваются. Леброн уже близок к завершению своей карьеры, так что посмотрим, что будет дальше», — сказал Наталл в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Американец стал игроком «Пари НН» минувшим летом. 24-летний баскетболист набирает 15,8 очка, делает 4,4 подбора, 2,4 передачи и 1,2 перехвата в среднем за матч.

Читайте полное интервью с Заком Наталлом на «Чемпионате».