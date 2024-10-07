Чарания сменил Войнаровски в должности старшего инсайдера ESPN

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7 октября стало официально известно, что американский журналист Шэмс Чарания сменил в должности старшего инсайдера своего предшественника — Эдриана Войнаровски.

В середине сентября Эдриан Войнаровски объявил о завершении карьеры в журналистике и переходе на новую должность — генерального менеджера мужской баскетбольной команды «Сент-Бонавентура Бонни».

Известный своими точными и своевременными навыками освещения новостей, Чарания приобрёл огромное количество поклонников благодаря работе в The Athletic, Stadium и FanDuel TV. Войнаровски же долгое время признавался одним из авторитетных инсайдеров в мире баскетбола.

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