Чарания сменил Войнаровски в должности старшего инсайдера ESPN

7 октября стало официально известно, что американский журналист Шэмс Чарания сменил в должности старшего инсайдера своего предшественника — Эдриана Войнаровски.
В середине сентября Эдриан Войнаровски объявил о завершении карьеры в журналистике и переходе на новую должность — генерального менеджера мужской баскетбольной команды «Сент-Бонавентура Бонни».
Известный своими точными и своевременными навыками освещения новостей, Чарания приобрёл огромное количество поклонников благодаря работе в The Athletic, Stadium и FanDuel TV. Войнаровски же долгое время признавался одним из авторитетных инсайдеров в мире баскетбола.