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Карл-Энтони Таунс назвал топ-5 лучших тяжёлых форвардов в истории НБА

Карл-Энтони Таунс назвал топ-5 лучших тяжёлых форвардов в истории НБА
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Новоиспечённый центровой «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс представил свой собственный список лучших тяжёлых форвардов в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает портал Hoopshype.

Топ-5 лучших тяжёлых форвардов по версии Карла-Энтони Таунса:

1. Тим Данкан;
2. Кевин Гарнетт;
3. Дирк Новицки;
4. Карл Мэлоун;
5. Чарльз Баркли.

Напомним, в минувшем сезоне НБА американский центровой принял участие в 62 играх. В среднем за встречу Карл-Энтони набирал 21,8 очка, делал 8,3 подбора, а также отдавал 3,0 передачи.

Ранее Карл-Энтони Таунс выразил мнение, что известный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс является уникальным баскетболистом.

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