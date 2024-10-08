Американский баскетболист: обожаю шаурму в Нижнем Новгороде

Защитник «Пари НН» Зак Наталл поделился впечатлением о Нижнем Новгороде.

«Нижний — очень хороший. Город больше моего родного, здесь много отличных мест для отдыха и еды, а также красивых пейзажей, он очень живописный. Я был в музее с командой и ходил в несколько ресторанов пообедать с товарищами.

Мне очень понравилась одна пиццерия и ещё одно место со вкусной шаурмой. Я просто обожаю его. После тренировок это быстро и удобно, оно находится рядом с моим домом», — сказал Наталл в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Американец стал игроком «Пари НН» минувшим летом. 24-летний баскетболист набирает 15,8 очка, делает 4,4 подбора, 2,4 передачи и 1,2 перехвата в среднем за матч.

Читайте полное интервью с Заком Наталлом на «Чемпионате».