Баскетболист «Пари НН» Наталл отреагировал на сравнения с Коби Брайантом

Защитник «Пари НН» Зак Наталл высказался о сравнениях с легендарным баскетболистом Коби Брайантом.

«Очень приятно, что вы так считаете. Коби — мой любимый игрок. Сложно соответствовать или копировать его, но мне нравится играть в его манере. Мой стиль агрессивный: я стараюсь играть уверенно и быть сбалансированным во всём — от дальних бросков до средней дистанции и проходов к кольцу.

Восьмой номер взял в честь него? Да, думаю, так и есть. Определённые номера в баскетболе всегда выделяются, и это благодаря игрокам, которые добивались успеха. 23 — Майкл Джордан, 23 — Леброн Джеймс, 6 — Леброн Джеймс, 8 — Коби Брайент, 24 — Коби Брайант, 55 — Джейсон Уильямс, 3 — Аллен Айверсон, 3 — Дуэйн Уэйд. Это номера, которые запоминаются», — сказал Наталл в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Американец стал игроком «Пари НН» минувшим летом. 24-летний баскетболист набирает 15,8 очка, делает 4,4 подбора, 2,4 передачи и 1,2 перехвата в среднем за матч.

Читайте полное интервью с Заком Наталлом на «Чемпионате».