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Игрок Единой лиги сообщил о страшном диагнозе своей матери

Игрок Единой лиги сообщил о страшном диагнозе своей матери
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Баскетболист «Пари НН» Зак Наталл объяснил причину, по которой не смог доиграть минувший сезон в составе боснийского клуба «Широки».

«В прошлом сезоне мне пришлось рано покинуть прошлую команду, так как узнал, что у мамы рак. Когда вернулся домой в марте, мы прошли множество анализов, чтобы убедиться, что с ней всё будет в порядке. Весь мой фокус был на заботе о маме и тренировках, так как я знал, что уеду играть. В тот момент я не знал, что это будет в России, но был уверен, что снова буду заниматься баскетболом.

Я старался подготовить себя и уделить маме как можно больше внимания до моего отъезда. Сейчас ей лучше, но, знаешь, рак — это серьёзно. С ним нужно бороться, это настоящая битва», — сказал Наталл в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Американец стал игроком «Пари НН» минувшим летом. 24-летний баскетболист набирает 15,8 очка, делает 4,4 подбора, 2,4 передачи и 1,2 перехвата в среднем за матч.

Читайте полное интервью с Заком Наталлом на «Чемпионате».
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