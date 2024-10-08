Юдонис Хаслем объяснил, благодаря чему Энтони Эдвардс стал лидером «Тимбервулвз»

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» (2006, 2012, 2013) Юдонис Хаслем уважительно высказался в адрес лидера «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса.

«Сейчас Энтони Эдвардс, вероятно, является одним из моих любимых игроков в лиге, и вот почему. Энтони вывел «Миннесоту» на вершину Запада прямо сейчас. Если у вас есть парень, который может заставить остальных 14 игроков в своей команде придерживаться его энергии, его отношения, то перед вами действительно хороший лидер», — приводит слова Хаслема портал The Sports Rush.

Ранее Хаслем назвал игрока, уровня которого может достичь Бронни Джеймс.