«Уралмаш» — «Парма»: во сколько начало матча Единой лиги, где смотреть трансляцию

Завтра, 9 октября, пройдёт матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ. В Екатеринбурге между собой сыграют «Уралмаш» и «Парма». Начало игры запланировано на 17:30 мск. Статистика встречи — в Матч-центре «Чемпионата».

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Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 09 октября 2024, среда. 17:30 МСК Уралмаш Екатеринбург Не начался Парма Пермь Кто победит в основное время? П1 X П2

Отметим, что прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на официальном сайте Единой лиги ВТБ. После игры также будет доступна запись прямого эфира.

Напомним, в сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).