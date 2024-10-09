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«Зенит» — «Пари НН»: во сколько начало матча Единой лиги ВТБ 2024/2025, где смотреть трансляцию в России, 9 октября

«Зенит» — «Пари НН»: во сколько начало матча Единой лиги, где смотреть трансляцию
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Завтра, 9 октября, пройдёт матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ. В Санкт-Петербурге между собой сыграют «Зенит» и «Пари Нижний Новгород». Начало игры запланировано на 19:30 мск. Статистика встречи — в Матч-центре «Чемпионата».

Для ознакомления с протоколом встречи просто кликните левой кнопкой мыши внизу: если информация неверная, она будет обновлена позже.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на официальном сайте Единой лиги ВТБ. После игры также будет доступна запись прямого эфира.

Напомним, в сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).

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