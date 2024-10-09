«Зенит» — «Пари НН»: во сколько начало матча Единой лиги, где смотреть трансляцию

Завтра, 9 октября, пройдёт матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ. В Санкт-Петербурге между собой сыграют «Зенит» и «Пари Нижний Новгород». Начало игры запланировано на 19:30 мск. Статистика встречи — в Матч-центре «Чемпионата».

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Отметим, что прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на официальном сайте Единой лиги ВТБ. После игры также будет доступна запись прямого эфира.

Напомним, в сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).