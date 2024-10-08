Джа Морант оформил роскошный блок-шот в быстром отрыве, практически касаясь головой щита

На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Даллас Маверикс» принимает «Мемфис Гриззлиз». На момент написания новости счёт на табло — 93:90 в пользу гостевой команды.

Разыгрывающий и лидер «Мемфиса» Джа Морант в начале второй четверти стал автором эффектного момента, заблокировав в быстром отрыве попытку лёгкого форварда «Далласа» Наджи Маршалла.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».