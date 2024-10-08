Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джа Морант оформил роскошный блок-шот в быстром отрыве, практически касаясь головой щита

Джа Морант оформил роскошный блок-шот в быстром отрыве, практически касаясь головой щита
Комментарии

На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Даллас Маверикс» принимает «Мемфис Гриззлиз». На момент написания новости счёт на табло — 93:90 в пользу гостевой команды.

НБА — предсезонные матчи
08 октября 2024, вторник. 03:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
116 : 121
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Даллас Маверикс: Харди - 21, Гортман - 19, Проспер - 14, Лайвли - 12, Маршалл - 9, Гримс - 8, Пауэлл - 8, Лоусон - 8, Динвидди - 4, Гэффорд - 2, Экзам, Уильямс, Томпсон, Ирвинг, Эдвардс, Вашингтон, Клебер , Дончич, Моррис
Мемфис Гриззлиз: Кларк - 17, Ларэвиа - 14, Морант - 13, Пиппен Мл. - 12, Альдама - 11, Бейн - 11, Edey - 6, Кеннард - 6, Смарт - 6, Kawamura - 5, Кончар - 5, Хафф - 2, Уильямс Мл., Джексон, Они, Джексон

Разыгрывающий и лидер «Мемфиса» Джа Морант в начале второй четверти стал автором эффектного момента, заблокировав в быстром отрыве попытку лёгкого форварда «Далласа» Наджи Маршалла.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».

Сейчас читают:
Что нового в НБА? 5 причин, по которым стоит посмотреть предсезонный турнир
Что нового в НБА? 5 причин, по которым стоит посмотреть предсезонный турнир
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android