Новичок «Сан-Антонио» исполнил невероятный постер-данк в предсезонном матче НБА

На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимает «Оклахома-Сити Тандер». На момент написания новости счёт на табло — 97:90 в пользу гостевой команды.

Атакующий защитник и новичок «Сан-Антонио» Стефон Касл в концовке третьей четверти отметился ярким моментом, исполнив данк с сопротивлением соперника.

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Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».