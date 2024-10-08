Новичок «Сан-Антонио» исполнил невероятный постер-данк в предсезонном матче НБА
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На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимает «Оклахома-Сити Тандер». На момент написания новости счёт на табло — 97:90 в пользу гостевой команды.
НБА — предсезонные матчи
08 октября 2024, вторник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
107 : 112
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Сан-Антонио Спёрс: Шампани - 22, Мамукелашвили - 14, Брэнэм - 12, Сохан - 9, Флинн - 9, Джонсон - 8, Джонс - 6, Барнс - 6, Уэсли - 3, Бостон - 2, Сиссоко - 1, Менса
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 18, Холмгрен - 10, Джо - 9, Уоллес - 9, Уиггинс - 7, Карузо - 5, Ducas - 5, Хартенштайн - 4, Флаглер - 3, Дженг - 2
Атакующий защитник и новичок «Сан-Антонио» Стефон Касл в концовке третьей четверти отметился ярким моментом, исполнив данк с сопротивлением соперника.
Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».
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