Форвард «Хьюстона» Уитмор сделал мощнейший данк с сопротивлением центрового

На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Юта Джаз» принимает «Хьюстон Рокетс». На момент написания новости счёт на табло — 62:49 в пользу гостевой команды.

Лёгкий форвард «Хьюстона» Кэм Уитмора в начале второй четверти в быстром отрыве отличился данком с сопротивлением центрового «Юты» Уокера Кесслера после того, как игроки «Джаз» совершили потерю.

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Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».