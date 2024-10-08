Форвард «Хьюстона» Уитмор сделал мощнейший данк с сопротивлением центрового
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На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Юта Джаз» принимает «Хьюстон Рокетс». На момент написания новости счёт на табло — 62:49 в пользу гостевой команды.
НБА — предсезонные матчи
08 октября 2024, вторник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
4-я четверть
100 : 92
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Юта Джаз: Кларксон, Хендрикс, Секстон, Джордж, Миллз, Престон, Кинси, Юбэнкс, Уонг, Михайлюк, Коллинс, Маркканен, Кесслер, Поттер, Сенсабо, Джузэнг, Чьебв
Хьюстон Рокетс: Сэмюэлс, Томпсон, Ландейл, Холидей, Грин, Ванвлит, Уитмор, Тэйт, Брукс, Смит II, Адамс, Исон, Уильямс, Мейкер, Шенгюн, Грин, Хинтон, Маквей, Ноуэлл
Лёгкий форвард «Хьюстона» Кэм Уитмора в начале второй четверти в быстром отрыве отличился данком с сопротивлением центрового «Юты» Уокера Кесслера после того, как игроки «Джаз» совершили потерю.
Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».
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