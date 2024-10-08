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Легенда «Лейкерс» Майкл Купер выбрал игроков, которые вписались бы в НБА 1980-х

Легенда «Лейкерс» Майкл Купер выбрал игроков, которые вписались бы в НБА 1980-х
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Член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Майкл Купер предположил, кто из современных суперзвёзд смог бы заиграть в североамериканской лиге 1980-х.

«Леброн определённо один из тех, кто мог бы играть в то время. Думаю, Никола Йокич тоже справился бы в 80-х. Джоэл Эмбиид, на мой взгляд, также мог бы успешно играть в 80-х.

Благодаря своей атлетичности Яннис Адетокунбо вполне мог бы там заиграть. И, конечно, Стефен Карри тоже смог бы вписаться в ту эпоху», — сказал Купер в рамках подкаста Байрона Скотта.

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