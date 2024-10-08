Эксперт сравнил достижения Николы Йокича с Майклом Джорданом и Шакилом О'Нилом

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» 2008 года, а ныне эксперт Брайан Скалабрини комплиментарно высказался о центровом и лидере «Денвер Наггетс» Николе Йокиче.

«Вы вряд ли увидите Николу Йокича в тренажерном зале, занимающегося чем-то необычным, вроде игры в теннис. Вместо этого он предпочитает смотреть скачки в межсезонье. Однако очевидно, что он работает над собой, потому что на площадке он просто неудержим.

Я уверен, что он лучший игрок в лиге, и готов поставить на это. Более того, я считаю, что его достижения за последние четыре сезона — одни из самых впечатляющих в истории. За это время он трижды становился MVP и выиграл чемпионат НБА.

В этом году он играет так же хорошо, если не лучше, чем в прошлом. Мы редко видим такую доминирующую серию, сравнимую с достижениями Майкла Джордана или Шакила О'Нила в их лучшие годы. Благодаря Йокичу у «Денвера» всегда есть шанс на победу», — заявил Скалабрини в эфире SiriusXM NBA Radio.

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