Уильямсон: мир спорта жесток. Когда мы выходим на площадку, никто не сможет нас защитить

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон высказался о прошлом сезоне в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Мир спорта жесток, и я упоминал об этом в начале прошлого сезона, но, кажется, я по-настоящему осознал это только после перерыва на Матч всех звёзд.
Люди могут говорить что угодно, у каждого есть своё мнение, но, когда мы выходим на площадку, никто не сможет нас защитить. Для меня вторая половина сезона стала временем, когда я сосредоточился на игре, воплотил это в жизнь и просто стал получать удовольствие. Баскетбол должен приносить радость.
Во второй половине сезона я почувствовал, что мы с товарищами по команде действительно нашли общий язык и стали получать от игры больше удовольствия. Командная химия заметно улучшилась», — сказал Уильямсон в эфире SiriusXM NBA Radio.