Уильямсон: мир спорта жесток. Когда мы выходим на площадку, никто не сможет нас защитить

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон высказался о прошлом сезоне в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Мир спорта жесток, и я упоминал об этом в начале прошлого сезона, но, кажется, я по-настоящему осознал это только после перерыва на Матч всех звёзд.

Люди могут говорить что угодно, у каждого есть своё мнение, но, когда мы выходим на площадку, никто не сможет нас защитить. Для меня вторая половина сезона стала временем, когда я сосредоточился на игре, воплотил это в жизнь и просто стал получать удовольствие. Баскетбол должен приносить радость.

Во второй половине сезона я почувствовал, что мы с товарищами по команде действительно нашли общий язык и стали получать от игры больше удовольствия. Командная химия заметно улучшилась», — сказал Уильямсон в эфире SiriusXM NBA Radio.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.