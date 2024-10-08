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Совладелец «Далласа» Марк Кьюбан обвинил Дональда Трампа перед выборами в США

Совладелец «Далласа» Марк Кьюбан обвинил Дональда Трампа перед выборами в США
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Бизнесмен и совладелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан обвинил бывшего президента Дональда Трампа в том, что он сыграл значительную роль в повышении цен на газ во время и после пандемии. По словам Кьюбана, ситуация возникла в начале 2020 года, когда разразилась пандемия COVID-19 и мировой спрос на нефть и газ начал резко падать.

«Группа лиц из нефтяной отрасли подошла к Дональду Трампу и сказала: «Вы знаете людей из Саудовской Аравии. Вы знаете Путина. Соберите их вместе. Давайте сделаем это. Давайте сократим добычу, чтобы цена снизилась», — сказал Кьюбан на канале NowThis Impact в YouTube.

Напомним, Трамп является кандидатом в президенты США на предстоящих выборах 2024 года.

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