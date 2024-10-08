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Журналист назвал игрока НБА, на которого похож Егор Дёмин

Журналист назвал игрока НБА, на которого похож Егор Дёмин
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Журналист Sports Illustrated Уилко Мартинес-Качеро рассказал, что россиянин Егор Дёмин, который следующий сезон проведёт в американской студенческой лиге NCAA, похож на форварда «Чикаго Буллз» Джоша Гидди.

«Если бы меня попросили сравнить, я бы сказал — Джош Гидди, хотя Дёмин, вероятно, показал больше преимуществ на данном этапе карьеры. Последней командой российского новичка был мадридский «Реал», прежде чем он решил поступить в колледж в США. Так что, конечно, у него может быть непросто с адаптацией, но я думаю, что у Егора должно быть достаточно универсальности и продуктивности, чтобы добавить ценности как новичок, провести год в колледже и пойти дальше – в НБА», – сказал Мартинес-Качеро на своём канале в YouTube.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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