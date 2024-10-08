«Будут ценными в НБА». Журналист — о сильных сторонах Егора Дёмина в защите

Журналист Sports Illustrated Уилко Мартинес-Качеро высказался о сильных сторонах россиянина Егора Дёмина, которые могут ему помочь после попадания в Национальную баскетбольную ассоциацию.

«На данном этапе карьеры Дёмин уже умеет быстро переходить в атаку после подбора в защите, а его точные дальние и проникающие передачи будут очень ценными в НБА. Он может быстро читать, как реагирует защита, а затем делать правильный выбор во время своих движений. «Реал» также использовал Дёмина. Это ещё один способ извлечь пользу из его габаритов», – сказал Мартинес-Качеро на своём канале в YouTube.

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