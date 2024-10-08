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Еврокубок ФИБА: расписание матчей 8 октября

Еврокубок ФИБА: расписание матчей 8 октября
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Сегодня, 8 октября, состоятся игры очередного тура регулярного чемпионата Еврокубка. В общей сложности будет проведено пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Еврокубка 8 октября:

19:00 мск – «Лиеткабелис» – «Арис»;
19:00 мск – «Вулвз» – «Ратиофарм Ульм»;
19:30 мск – «Тюрк Телеком» – «Цедевита-Олимпия»;
21:00 мск – «Бешикташ» – «Хапоэль» Тель-Авив;
21:00 мск – «Умана Рейер» – «Бурк».

Еврокубок . Группа B. 3-й тур
08 октября 2024, вторник. 19:00 МСК
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Не начался
Арис
Салоники, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 3-й тур
08 октября 2024, вторник. 19:00 МСК
Вулвз
Вильнюс, Литва
Не начался
Ратиофарм Ульм
Ульм, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 3-й тур
08 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Не начался
Цедевита-Олимпия
Любляна, Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 3-й тур
08 октября 2024, вторник. 21:00 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Не начался
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 3-й тур
08 октября 2024, вторник. 21:00 МСК
Умана Рейер
Венеция, Италия
Не начался
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, регулярный чемпионат Еврокубка проходит с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы. В плей-офф выйдут шесть команд из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.

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