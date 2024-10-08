Еврокубок ФИБА: расписание матчей 8 октября

Сегодня, 8 октября, состоятся игры очередного тура регулярного чемпионата Еврокубка. В общей сложности будет проведено пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Еврокубка 8 октября:
19:00 мск – «Лиеткабелис» – «Арис»;
19:00 мск – «Вулвз» – «Ратиофарм Ульм»;
19:30 мск – «Тюрк Телеком» – «Цедевита-Олимпия»;
21:00 мск – «Бешикташ» – «Хапоэль» Тель-Авив;
21:00 мск – «Умана Рейер» – «Бурк».
Напомним, регулярный чемпионат Еврокубка проходит с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы. В плей-офф выйдут шесть команд из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.
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