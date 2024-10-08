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«Ужас». Экс-игрок «Лейкерс» жёстко высказался о Бронни после предсезонного матча команды

«Ужас». Экс-игрок «Лейкерс» жёстко высказался о Бронни после предсезонного матча команды
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Бывший американский баскетболист, экс-игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» и первый пик драфта НБА 2001 года Кваме Браун поделился мнением о недавнем предсезонном матче «Лос-Анджелеса» с «Финикс Санз», участие в котором принял атакующий защитник «озёрников» Бронни Джеймс. Сын Леброна провёл на площадке 13 минут, не отметившись набранными очками. Более того, Джеймс-младший совершил четыре потери, а также заработал три персональных замечания.

«Игра Бронни было ужасной. Я этого просто не понимаю. У него есть отец, который, возможно, является одним из лучших игроков. Но это выступление лишь демонстрирует, что он просто преуспел в своём атлетизме. Ведь его сын элементарно не знает основных принципов», — сказал Браун на канале Kwame Brown Bust Life в YouTube.

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