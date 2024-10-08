Главный тренер «Енисея» — о переходе Ратэн-Мэйса в «Реал»: удивились все, включая Ксэвьера

Главный тренер БК «Енисей» Йовица Арсич высказался о бывшем игроке команды Ксэвьере Ратэн-Мэйсе, который перешёл в мадридский «Реал» летом этого года.

«Его контракт с «Реалом» удивил всех, включая его самого, как мне кажется. Знаю, он хотел этого. Знаю, каковы были его амбиции в середине сезона, когда ему начали поступать предложения. Он не думал о подписании контракта с командой среднего уровня. У него была чёткая цель — перейти в одну из лучших команд. Мечта большинства баскетболистов в Европе – играть за мадридский «Реал». Я очень рад за него – он заслужил всё это своим упорным трудом и самоотдачей», — приводит слова Арсича Basketball Sphere.

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