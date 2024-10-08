В эфире предсезонного матча НБА допустили ошибку, завысив статистику игроков в 100 раз

7 октября состоялся предсезонный матч команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Орландо Мэджик». Во время трансляции в кадр попала ошибка в одном из статистических показателей за прошлый сезон игроков команд: Зайона Уильямсона («Пеликанс») и Паоло Банкеро («Мэджик»).

Фото: Скриншот трансляции

В графе подборы были указаны следующие показатели для Уильямсона и Банкеро в среднем за матч в рамках регулярного чемпионата: 580 и 690 соответственно. На самом же деле оба набирали 5,8 и 6,9 подбора соответственно.

Напомним, сам матч между «Пеликанс» и «Мэджик» завершился со счётом 106:104 в пользу игроков «Нью-Орлеан».

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