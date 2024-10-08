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В эфире предсезонного матча НБА допустили ошибку, завысив статистику игроков в 100 раз

В эфире предсезонного матча НБА допустили ошибку, завысив статистику игроков в 100 раз
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7 октября состоялся предсезонный матч команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Орландо Мэджик». Во время трансляции в кадр попала ошибка в одном из статистических показателей за прошлый сезон игроков команд: Зайона Уильямсона («Пеликанс») и Паоло Банкеро («Мэджик»).

НБА — предсезонные матчи
07 октября 2024, понедельник. 20:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
106 : 104
Орландо Мэджик
Орландо
Нью-Орлеан Пеликанс: Хоукинс - 18, Уильямсон - 16, Тайс - 13, Хилл - 11, Макколлум - 9, Кэйн - 8, Альварадо - 7, Мюррей - 6, Джонс - 5, Missi - 5, Робинсон-Эрл - 5, Грин - 2, Кратчер - 1, Reeves, Мёрфи, Brooks, Ингрэм, Маткович, Армс, Райан, Джемисон
Орландо Мэджик: Банкеро - 15, Саггс - 11, Энтони - 11, Джозеф - 9, Блэк - 9, Вагнер - 9, Вагнер - 8, Битадзе - 7, Куин - 5, Ховард - 5, Картер - 4, da Silva - 3, Айзек - 3, Харрис - 3, Колдуэлл-Поуп - 2, Смарт, Хьюстан, Thompson, Калвер, Маккланг, Слоусон

Фото: Скриншот трансляции

В графе подборы были указаны следующие показатели для Уильямсона и Банкеро в среднем за матч в рамках регулярного чемпионата: 580 и 690 соответственно. На самом же деле оба набирали 5,8 и 6,9 подбора соответственно.

Напомним, сам матч между «Пеликанс» и «Мэджик» завершился со счётом 106:104 в пользу игроков «Нью-Орлеан».

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