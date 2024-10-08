Эксперт: на Хэллоуин Бронни должен нарядиться своим отцом
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст в шутку высказался об атакующем защитнике «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймсе после его участия в предсезонном матче с «Финикс Санз».
НБА — предсезонные матчи
07 октября 2024, понедельник. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
114 : 118
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 19, Дэвис - 17, Расселл - 14, Хатимура - 13, Кристи - 12, Худ-Скифино - 9, Ривз - 9, Knecht - 7, Винсент - 6, Хэйс - 5, Реддиш - 3, Вандербилт, James, Колоко, Каслтон, Льюис, Гудвин, Вуд, Olivari, Келли, Traore
Финикс Санз: Окоги - 15, Букер - 12, Ighodaro - 12, Гиллеспи - 12, Бил - 11, Ли - 10, Dunn - 9, Джонс - 9, Аллен - 7, Дюрант - 6, Камински - 5, Пламли - 4, Моррис - 4, О'Нил - 2, Бол, Вашингтон Мл., Bridges, Wood, Нуркич, Дьяките
«Леброн известен тем, что устраивает вечеринки на Хэллоуин, приглашая всех своих товарищей по команде. Что ж, как мне кажется, Бронни должен нарядиться на Хэллоуин своим отцом», — сказал Уиндхорст на канале NBA on ESPN в YouTube.
В матче с «Финиксом» Бронни провёл на паркете 13 минут, не отметившись набранными очками. Сама встреча закончилась со счётом 118:114 в пользу «Санз».
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