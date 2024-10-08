Эксперт: на Хэллоуин Бронни должен нарядиться своим отцом

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст в шутку высказался об атакующем защитнике «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймсе после его участия в предсезонном матче с «Финикс Санз».

«Леброн известен тем, что устраивает вечеринки на Хэллоуин, приглашая всех своих товарищей по команде. Что ж, как мне кажется, Бронни должен нарядиться на Хэллоуин своим отцом», — сказал Уиндхорст на канале NBA on ESPN в YouTube.

В матче с «Финиксом» Бронни провёл на паркете 13 минут, не отметившись набранными очками. Сама встреча закончилась со счётом 118:114 в пользу «Санз».

Бронни Джеймс в двусторонке во время межсезонья НБА: