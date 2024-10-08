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Игрок «Реала» Ратэн-Мэйс отреагировал на слова главного тренера «Енисея» в свой адрес

Игрок «Реала» Ратэн-Мэйс отреагировал на слова главного тренера «Енисея» в свой адрес
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Бывший игрок «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс поблагодарил тренера красноярского клуба Йовицу Арсича за комплиментарные слова в свой адрес. В настоящий момент Ратэн-Мэйс является игроком «Реала». В испанский клуб он перешёл нынешним летом.

«Всё, что требуется любому игроку, это один тренер, который поверит в него и его талант. Вечно благодарен тебе. Жаль, что ты больше не можешь болеть за «Црвену Звезду». Люблю тебя, тренер», — написал Ратэн-Мэйс на своей странице в социальных сетях.

Ранее Арсич говорил, что ещё в середине прошлого сезона у Ратэн-Мэйса были амбиции перейти в одну из лучших команд Европы.

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