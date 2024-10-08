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Главный тренер «Лейкерс» Редик раскрыл свою задумку по повышению результативности команды

Главный тренер «Лейкерс» Редик раскрыл свою задумку по повышению результативности команды
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик рассказал, что желает видеть от своих подопечных в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Как признался специалист, в идеале игроки его команды должны совершать 50 трёхочковых бросков за матч. В предсезонной встрече с «Финикс Санз» «озёрники» выполнили 40 бросков из-за дуги.

НБА — предсезонные матчи
07 октября 2024, понедельник. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
114 : 118
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 19, Дэвис - 17, Расселл - 14, Хатимура - 13, Кристи - 12, Худ-Скифино - 9, Ривз - 9, Knecht - 7, Винсент - 6, Хэйс - 5, Реддиш - 3, Вандербилт, James, Колоко, Каслтон, Льюис, Гудвин, Вуд, Olivari, Келли, Traore
Финикс Санз: Окоги - 15, Букер - 12, Ighodaro - 12, Гиллеспи - 12, Бил - 11, Ли - 10, Dunn - 9, Джонс - 9, Аллен - 7, Дюрант - 6, Камински - 5, Пламли - 4, Моррис - 4, О'Нил - 2, Бол, Вашингтон Мл., Bridges, Wood, Нуркич, Дьяките

«Сейчас у нас получилось сделать 40 трёхочковых бросков за игру, и это многообещающе. Надеюсь, мы сможем довести эту отметку до 50. Хотя и 40 — тоже хорошо», — сказал Редик на пресс-конференции.

Напомним, «Лейкерс» уступили «Санс» со счётом 114:118. Ранее об игре атакующего защитника «Лейкерс» Бронни Джеймса высказался первый пик драфта НБА 2001 года Кваме Браун.

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