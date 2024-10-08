Главный тренер «Лейкерс» Редик раскрыл свою задумку по повышению результативности команды

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик рассказал, что желает видеть от своих подопечных в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Как признался специалист, в идеале игроки его команды должны совершать 50 трёхочковых бросков за матч. В предсезонной встрече с «Финикс Санз» «озёрники» выполнили 40 бросков из-за дуги.

«Сейчас у нас получилось сделать 40 трёхочковых бросков за игру, и это многообещающе. Надеюсь, мы сможем довести эту отметку до 50. Хотя и 40 — тоже хорошо», — сказал Редик на пресс-конференции.

Напомним, «Лейкерс» уступили «Санс» со счётом 114:118. Ранее об игре атакующего защитника «Лейкерс» Бронни Джеймса высказался первый пик драфта НБА 2001 года Кваме Браун.

Леброн эмоционально отреагировал на вопрос про свой возраст: