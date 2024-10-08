Айзея Томас заявил, что мог бы возглавить НБА, как Аллен Айверсон

Разыгрывающий Айзея Томас верил в то, что когда-то возглавит Национальную баскетбольную ассоциацию, как Аллен Айверсон, который в своё время был одним из лучших игроков в лиге.

Один из фанатов написал в социальной сети X (ранее Twitter): «Сезон 2016 года в исполнении Айзеи Томаса был одним из самых доминирующих атакующих сезонов в истории НБА. Не имело значения, кто был его соперником, он обыграл бы вашего любимого игрока с эффективностью в 29 очков и шестью передачами. И они просто ничего не могли с этим поделать».

На это Томас в своём личном аккаунте ответил: «Собирался возглавить эту чёртову лигу, прямо как Айверсон. Хорошие были времена, конечно».