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Известный инсайдер назвал лучшую команду НБА в нападении

Известный инсайдер назвал лучшую команду НБА в нападении
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Авторитетный журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст поделился мнением о нападении «Нью-Йорк Никс» после того, как клуб обменял Карла-Энтони Таунса.

«Как вы планируете сдваиваться на Брансоне, когда в команде есть Ануноби, Бриджес и Таунс находятся рядом в то же время? Это невозможно. Потому что, когда я вчера смотрел за нападением «Никс», я ушёл с мыслью: «Это может быть лучшей атакой в лиге». Это действительно может быть так, если они останутся здоровыми и наберутся сил, а это займёт некоторое время. Но это может случиться», – сказал Уиндхорст в эфире NBA Today.

Напомним, в результате обмена «Никс» покинули Джулиус Рэндл и Донте Дивинченцо, которые отправились в «Миннесоту Тимбервулвз».

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