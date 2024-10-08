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«Это неуважение». Беверли сравнил двух легендарных тренеров в НБА

«Это неуважение». Беверли сравнил двух легендарных тренеров в НБА
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Разыгрывающий Патрик Беверли объяснил, что баскетбольный мир должен относиться с уважением к главному тренеру «Милуоки Бакс» Доку Риверсу, сравнив его с Филом Джексоном.

«Они пытаются очернить Дока [Риверса], я не знаю. Я видел рейтинги тренеров, Док был на 22-м месте. Чувак, я чуть не выбросил свой чёртов телефон. Фил Джексон — это Док Риверс, чувак! Они должны с бо́льшим уважением относиться к моему тренеру. Это неуважение. Они бы так не поступили с Филом Джексоном, почему они так поступают с Доком? Это безумие», — приводит слова Беверли Fadeaway World.

Отметим, Риверс — один из двух тренеров в истории НБА, который обыгрывал клуб под руководством Джексона в финале.

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