Евролига наказала дисквалификацией и денежным штрафом игрока «Реала» Факундо Кампаццо

Разыгрывающий мадридского «Реала» Факундо Кампаццо получил дисквалификацию на один матч Евролиги, а также будет должен заплатить штраф в размере € 5 тыс. Об этом информирует пресс-служба соревнований.

Игрок наказан за проявление неуважения к судьям во время матча с мюнхенской «Баварией» в 1-м туре Евролиги (89:97).

Кроме того, Евролига оштрафовала сербский клуб «Црвена Звезда». Белградская команда будет должна заплатить штраф в размере € 7 тыс. за бросание предметов на игровую площадку её болельщиками во время выездного матча с «Парижем». Игра закончилась победой сербов со счётом 80:77.

Тьерри Анри и Жерар Пике сыграли один на один в баскетбол: