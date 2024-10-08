Инсайдер уверяет, что «Голден Стэйт» совершит значимый обмен

Инсайдер и журналист Энтони Слэйтер сообщил, что руководство «Голден Стэйт Уорриорз» совершит крупный обмен ближе к январю или февралю 2025 года.

«Они совершат значимую сделку: в слегка обновлённом виде у «Уорриорз» та же проблема, что и в прошлом сезоне. У них много талантов уровня НБА, но недостаточно высококлассных игроков, которые могли бы забрасывать мяч в кольцо или создавать что-то вместе со Стефеном Карри. Я думаю, что они выиграют достаточно матчей, чтобы остаться в зоне плей-офф, избавятся от пары способных игроков, которые не попадают в ротацию, а затем, ближе к январю или февралю, совершат сделку по усилению, которая лучше сбалансирует состав.

У них есть новички, гибкие контракты и молодые таланты, которые помогут заключить сделку. Они говорят, что будут агрессивны. Карри окажет некоторое вежливое давление, если узнает, что есть разумное доступное обновление. Ещё один аспект, на который стоит обратить внимание, – переговоры Жонатана Куминги о контракте. Если он продлит соглашение в октябре, правила коллективного договора сделают его практически невозможным для обмена до следующего лета. Если он этого не сделает, он останется очевидным и привлекательным кандидатом на обмен», – приводит слова Слэйтера New York Times.