Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Умана Рейер Венеция — Бур-ан-Бресс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер уверяет, что «Голден Стэйт» совершит значимый обмен

Инсайдер уверяет, что «Голден Стэйт» совершит значимый обмен
Аудио-версия:
Комментарии

Инсайдер и журналист Энтони Слэйтер сообщил, что руководство «Голден Стэйт Уорриорз» совершит крупный обмен ближе к январю или февралю 2025 года.

«Они совершат значимую сделку: в слегка обновлённом виде у «Уорриорз» та же проблема, что и в прошлом сезоне. У них много талантов уровня НБА, но недостаточно высококлассных игроков, которые могли бы забрасывать мяч в кольцо или создавать что-то вместе со Стефеном Карри. Я думаю, что они выиграют достаточно матчей, чтобы остаться в зоне плей-офф, избавятся от пары способных игроков, которые не попадают в ротацию, а затем, ближе к январю или февралю, совершат сделку по усилению, которая лучше сбалансирует состав.

У них есть новички, гибкие контракты и молодые таланты, которые помогут заключить сделку. Они говорят, что будут агрессивны. Карри окажет некоторое вежливое давление, если узнает, что есть разумное доступное обновление. Ещё один аспект, на который стоит обратить внимание, – переговоры Жонатана Куминги о контракте. Если он продлит соглашение в октябре, правила коллективного договора сделают его практически невозможным для обмена до следующего лета. Если он этого не сделает, он останется очевидным и привлекательным кандидатом на обмен», – приводит слова Слэйтера New York Times.

Сейчас читают:
От вечных лузеров до самого дорогого актива НБА. Как «Уорриорз» подорожали в 26 раз?
От вечных лузеров до самого дорогого актива НБА. Как «Уорриорз» подорожали в 26 раз?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android