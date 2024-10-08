Эксперт ответил, какую пользу для «Лейкерс» может принести Бронни в предстоящем сезоне НБА

Известный североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст поделился мнением о предстоящей игре за «Лос-Анджелес Лейкерс» новичка команды Бронни Джеймса – сына лёгкого форварда «озёрников» Леброна Джеймса.

«Самый большой вклад, который в этом сезоне может сделать Бронни в «Лейкерс», это придание энергии его отцу. Вероятно, его задачей в этом году будет стать лучше, выступая в G-лиге», —сказал Уиндхорст на канале NBA on ESPN в YouTube.

Бронни был выбран «Лос-Анджелесом» под общим 55-м номером на драфте НБА 2024 года. Впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут выступать отец и сын.

Предсезонная тренировка Бронни Джеймса: