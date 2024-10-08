Компания, акционером которой является Шакил О’Нил, совершила сделку более чем на $ 1 млрд

Американская компания Authentic Brands Group, крупным акционером которой является легенда НБА Шакил О’Нил, приобрела бренд спортивной одежды Champion. Об этом информирует пресс-служба Authentic Brands Group. Сумма сделки не разглашается, но, по сведениям BLACK ENTERPRISE, речь идёт об $ 1,2 млрд.

Отметим, что Шакил после окончания профессиональной карьеры сильно преуспел в бизнесе. Прославленный центровой вложился во многие проекты и стал акционером большого числа компаний, что существенно увеличило его доход.

Ранее сообщалось, что О'Нил во время одного из рекламных мероприятий выиграл у одной из лучших баскетболисток и дебютантки сезона-2024 женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) Энджел Риз $ 100 тыс.

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