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Джа Морант травмировался в сегодняшней игре с «Далласом» и высказался о своём состоянии

Джа Морант травмировался в сегодняшней игре с «Далласом» и высказался о своём состоянии
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Разыгрывающий защитник и лидер «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант травмировал лодыжку в предсезонном матче с «Даллас Маверикс», который прошёл сегодня, 8 октября. Встреча завершилась со счётом 121:116 в пользу «Гриззлиз».

В третьей четверти Морант подал сигнал одному из тренеров своей команды, что больше не сможет принимать участие в матче. После этого Джа хромая ушёл в раздевалку.

Согласно информации инсайдера ESPN Тима Макмэхона, лидер «Мемфиса» получил незначительную травму лодыжки. Сам Морант оптимистично высказался на этот счёт.

«Я в порядке. Это предсезонка, парни», — приводит слова Моранта портал The Sports Rush.

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