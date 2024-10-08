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Елевич — о дебюте Ведищева на посту тренера «Локо»: отлично начал, но дальше будет трудно

Елевич — о дебюте Ведищева на посту тренера «Локо»: отлично начал, но дальше будет трудно
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Заслуженный тренер России Сергей Елевич оценил дебют Андрея Ведищева на посту главного тренера краснодарского клуба «Локомотив-Кубань».

«Локо» в начале текущего сезона одержал пять побед подряд на старте. Таким образом, Ведищев занял второе место среди всех российских тренеров в истории турнира по числу побед на старте соревнований.

«Что касается успешного дебюта Ведищева в качестве главного тренера «Локомотива», то он, конечно, стартовал отлично. Но я понимаю, что ему приходится очень трудно, поскольку он ещё и президент клуба. Это же работа с семи утра до 11 вечера! Потому что, помимо тренировок и тактических разборов, очень много и другой работы. Я знаю, о чём говорю, поскольку проходил всё это на собственном опыте.

Но Ведищев ещё достаточно молодой, поэтому должен справиться. Он всё‑таки сам очень неплохо играл в своё время, поэтому, конечно, у него должны быть хорошие соображения в тактике и в том плане, что дать команде. Просто для него самого это большая нагрузка», — приводит слова Елевича портал «Матч ТВ».

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