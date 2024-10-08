Заслуженный тренер России Сергей Елевич назвал команды, которых считает фаворитами в сезоне-2024/25 Единой лиги ВТБ.

«Сейчас команды пока ещё только вкатываются в чемпионат, поэтому серьёзные выводы относительно их нынешних результатов делать рано. Сейчас все наберут форму, и тогда что‑то будет понятно. Фаворитами чемпионата считаю четыре команды — ЦСКА, «Зенит», УНИКС и «Локомотив». Но остальные команды всё равно будут цеплять их. Тот же «Пари НН» успешно сыграл на днях с ЦСКА. И вообще нижегородцы сейчас хорошо выглядят. Но без поражений чемпионат не пройдёт ни одна команда», — приводит слова Елевича портал «Матч ТВ».